İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Balata Sokağı Mahallesi ile şehrin güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi.
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.
AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, İsrail ordusu, Beyrut'un merkezi noktalarından Balata Sokağı Mahallesi ile kentin güneyindeki Dahiye bölgesine şiddetli 2 hava saldırısı düzenledi.
Saldırıların ardından Beyrut'ta şiddetli patlama sesleri duyuldu ve Dahiye'den dumanların yükseldiği görüldü.
Son Dakika › Güncel › İsrail Ordusundan Beyrut'a Hava Saldırısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.