İsrail Ordusundan Deyr el-Belah'a Kara Saldırısı - Son Dakika
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İsrail Ordusundan Deyr el-Belah'a Kara Saldırısı

21.07.2025 20:40
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İsrailli esirlerin aileleri, saldırının esirlerin hayatını tehlikeye attığını vurguladı.

İsrailli esirlerin aileleri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine 7 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez kara saldırı başlatmasını, esirlerin hayatını tehlikeye atacak olması nedeniyle "şok ve endişe içinde" karşıladıklarını duyurdu.

İsrailli esir yakınlarının oluşturduğu çatı platformdan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun kente kara saldırıları başlatmasına "Halk, esirleri bilerek tehlikeye atanları affetmeyecek." ifadeleriyle tepki gösterildi.

Açıklamada ayrıca siyasi ve askeri yetkililerden kente başlatılan kara saldırılarına ilişkin tatmin edici resmi bir yanıt alınamadığı vurgulandı.

İsrail, Deyr el-Belah kentine ilk kez kara saldırısı başlattı

İsrail ordu radyosu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine 7 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez kara saldırısı başlatıldığını bildirdi.

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde, orduya ait tankların Deyr el-Belah kentinin güney ve doğu bölgelerine girdiği belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonu ise ordunun başlattığı kara saldırısının birkaç gün süreceğini aktardı.

İsrail ordusunun dün Deyr el-Belah kenti için "sürgün emri" çıkarmasının ardından bölgedeki Filistinliler gece boyunca güvenli yer arayışıyla diğer bölgelere yöneldi.

İsrail devlet televizyonu KAN, "İsrailli esirlerin güvenliğini tehlikeye atmamak adına" ordunun bugüne kadar Deyr el-Belah bölgesine girmediğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusundan Deyr el-Belah'a Kara Saldırısı - Son Dakika

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