İsrail Ordusundan Düğün Salonuna Baskın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ordusundan Düğün Salonuna Baskın

İsrail Ordusundan Düğün Salonuna Baskın
23.05.2026 01:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cenin'deki düğün salonuna yapılan baskında Filistinli damat gözaltına alındı, yollar kapatıldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bir düğün salonuna baskın düzenleyerek, düğün günü Filistinli damat Yezen Muhammed Kabha'yı gözaltına aldı.

Yerel kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri Cenin'in Bartaa beldesindeki düğün salonuna baskın düzenledi.

Gözaltı gerekçesi açıklanmazken, Kabha'nın bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusu köy yollarını kapattı

İsrail ordusu ayrıca Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'e bağlı Hüsan köyünde yolları toprak yığınları ve kayalarla kapatarak Filistinlilerin hareketini kısıtladı.

Köy meclisi başkanı Rami Hamamra, İsrail güçlerinin köyün ana ve tali girişlerini kapattığını, bölgede askeri hareketliliğin arttığını söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri Beytüllahim'deki El-Hıdır beldesi ile Dıheyşe Mülteci Kampı'na da baskın düzenledi.

Dıheyşe Kampı'nda Kurban Bayramı öncesi alışveriş yapan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz atıldığı aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları

Öte yandan, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Cenin'in güneyindeki Mesud köyüne gerçek mermilerle saldırı düzenleyerek korku ve paniğe neden oldu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ayrıca El Halil kentinde Filistinlilere ait bazı bölgelere baskın düzenlediği, kışkırtıcı turlar gerçekleştirdiği, sloganlar atıp hakaretlerde bulunduğu belirtildi.

Filistin Yönetimi'ne bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimlerine Karşı Komisyon'un verilerine göre, yalnızca nisan ayında Batı Şeria'da 1637 İsrail saldırısı kaydedildi.

Filistin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 1162 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 12 bin 245 kişi yaralandı ve 23 bine yakın kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusundan Düğün Salonuna Baskın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti
Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı

23:50
Polemik yaratan görüntü Trabzonspor’a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
Polemik yaratan görüntü! Trabzonspor'a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
23:32
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD'de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
23:24
Ankara’yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek
Ankara'yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek
23:08
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
23:01
YSK’ya “yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusu
YSK'ya "yerel seçimler iptal edilsin" başvurusu
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 01:50:23. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Ordusundan Düğün Salonuna Baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.