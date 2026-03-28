İsrail Ordusundan Füze Soruşturması

28.03.2026 18:31
İsrail ordusu, Eştaol'a isabet eden İran füzesi için soruşturma başlattı.

İsrail ordusunun, İran'ın misillemesinde Eştaol yerleşimine doğrudan isabet eden ve hasara yol açan füzelerin önlenememesine dair soruşturma başlattığı belirtildi.

The Times of Israel gazetesine konuşan askeri kaynaklar, İsrail ordusunun, hava savunma sistemlerinin ülkenin orta kesimindeki Beyt Şemeş kenti yakınlarında yer alan Eştaol yerleşimine isabet eden füzeyi önleyememe nedenine ilişkin soruşturma başlattığını söyledi.

Askeri kaynaklar, İran füzesinin çok başlıklı olmadığını, füzenin önlenmesi için girişimde bulunulduğunu ancak başarısızlıkla sonuçlandığını kaydetti.

İsrail'in orta kesimindeki Beyt Şemeş kenti yakınlarındaki Eştaol yerleşimine bir İran füzesi doğrudan isabet etmiş, 3 kişi hafif yaralanmıştı.

Eştaol yerleşimine isabet eden füze nedeniyle bazı ev ve araçların hasar gördüğü aktarılmıştı.

Kaynak: AA

Fatih Terim’in yeni sezondaki takımı belli Fatih Terim'in yeni sezondaki takımı belli
Evini satıp, yerine aldığı şey bomba: Dalga geçenler görecek Evini satıp, yerine aldığı şey bomba: Dalga geçenler görecek
BAE’nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı BAE'nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
Galatasaray’da futbolcuların günlerdir beklediği müjdeli haber geldi Galatasaray'da futbolcuların günlerdir beklediği müjdeli haber geldi
WP: ABD’nin İran’a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon’u endişelendirdi WP: ABD'nin İran'a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon'u endişelendirdi
Bu artık başka seviye Dürümün içinden çıkan şey inanılmaz Bu artık başka seviye! Dürümün içinden çıkan şey inanılmaz

17:42
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
17:11
Neçirvan Barzani’nin konutuna saldırı Duhok’taki ev, dronların hedefi oldu
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu
16:39
Pakistan, İran’a gıda ihracatına izin verdi
Pakistan, İran'a gıda ihracatına izin verdi
16:10
Savaş bölgeye mi yayılıyor Bakan Fidan’ın uyarısı sonrası İran’la kritik temas
Savaş bölgeye mi yayılıyor? Bakan Fidan'ın uyarısı sonrası İran'la kritik temas
15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
15:12
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı Bir de rest çekti
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
