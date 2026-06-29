İsrail Ordusundan Gazze'ye Saldırı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı Mevasi bölgesinde sivillerin toplandığı bir alana düzenlediği saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde düzenlediği saldırılarla sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde sivillerin toplandığı alanı hedef aldı.

Saldırıda 1 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un sahil kesimindeki Nus Kavşak bölgesi yakınlarında kurulan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadır da İsrail güçlerince hedef alındı.

Saldırıda 11 Filistinli yaralandı. Yaralılar, tedavi için Mevasi Sahra Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan son verilere göre İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'ten bugüne dek 260 günlük dönemde ateşkesi 3 bin 465 kez ihlal etti; bu ihlaller kapsamında 1045 kişi öldürüldü, 3 bin 380 kişi yaralandı, 113 kişi alıkonuldu.