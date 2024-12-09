İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava ve Topçu Saldırısı

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Güney ve Nebatiye illerinde bazı bölgelere saldırı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Nebatiye iline bağlı Bint Cubeyl beldesindeki Ed-Dura bölgesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Güney iline bağlı Sur ilçesindeki Mecdel Zun beldesine de topçu saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırılarda 2 ev ve bir aracın hasar gördüğü belirtildi.

Ayrıca İsrail ordusunun, Rımeyş beldesinde ormanlık bir alana top atışı gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail'e ait savaş uçaklarının ülkenin güney sınırındaki Sur ilçesi ve çevresinde alçak uçuş gerçekleştirdiği ifade edildi.

Öte yandan Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusundan geriye kalan patlamamış bazı mühimmatların, bugün ülkenin güneyinde yer alan Sur ve Nebatiye'de belirlenen alanlarda infilak ettirileceği bilgisi verildi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

İsrail ordusu, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından çok sayıda ihlalde bulunmuştu.

Taraflar arasındaki ateşkes anlaşmasındaki aşamalı çekilme maddesi nedeniyle İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki karadan işgali hala devam ediyor.