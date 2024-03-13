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Kudüs'ün batısında İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 2 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Kudüs'ün batısındaki El-Cib kontrol noktasında açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da El-Cib beldesi yakınında İsrail ordusu tarafından gerçek kurşunla kalbinden vurularak öldürülen Zeyd Varid Şukri Halife'nin (23) cenazesinin Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne getirildiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 430'a yükselirken, yaklaşık 4 bin 700 kişi yaralandı.