İsrail Ordusunun Batı Şeria'ya Baskınları

İşgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesine baskın düzenleyen İsrail ordusuyla Filistinliler arasında olaylar çıkarken, güneydeki El Halil kentindeki baskında bir kadın gözaltına alındı.
Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Nablus şehrinin doğu bölgesine baskın düzenleyen İsrail ordusu ile Filistinli gençler arasında olaylar çıktı.
Filistinli gençler, İsrail ordusunun hareketini engellemek için lastik yakıp askeri araçlara taş atarken, İsrail güçleri de göz yaşartıcı gaz ve ses bombasının yanı sıra plastik mermiyle karşılık verdi.
Nablus'un güneyindeki Beyta kasabası ile Kalkilya kentine baskın düzenleyen İsrail ordusuyla Filistinliler arasında da olaylar yaşandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de Ramallah kentinin doğusundaki El-Mugira köyüne baskın düzenleyen İsrail ordusuyla Filistinliler arasında olayların çıktığı belirtildi.
Haberde ayrıca, İsrail ordusunun El-Halil kentinin Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskın sırasında bir kadının gözaltına alındığı ifade edildi.
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