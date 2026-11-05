İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki bir çadıra düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki bir çadıra düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir çadıra düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir çadıra düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ez-Zuveyde beldesinde sivillerin kaldığı bir çadırı hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden 1 Filistinlinin cenazesi ile yaralanan 1 kişinin hastaneye getirildiği kaydedildi.

Yerel kaynaklar, hayatını kaybeden kişinin Abid Velid Matar adlı bir genç olduğunu bildirdi.

Resmi verilere göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 1602 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 794 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bin 618'e, yaralı sayısı 175 bin 920'ye yükseldi.

Kaynak: AA
İsrail OrdusuGazze ŞeridiİsrailGüncelSon Dakika

SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
TCDD Genel Müdürü açıkladı Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor TCDD Genel Müdürü açıkladı! Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor
Dışişleri Bakanlığı’ndan AB’nin Türkiye Raporu’na sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye Raporu'na sert tepki
Galatasaray, UEFA’ya gidiyor Galatasaray, UEFA'ya gidiyor
Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi
00:57
Como’dan tarihi zafer İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi’nde rakibini 9-1 yendiler
Como'dan tarihi zafer! İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler
00:08
Savcılık, adli tıbbın Kozinoğlu raporu için harekete geçti İki değerlendirmeye itiraz edilecek
Savcılık, adli tıbbın Kozinoğlu raporu için harekete geçti! İki değerlendirmeye itiraz edilecek
23:43
Veda mı ediyor Kuyt’tan taraftarlarını duygulandıran açıklama
Veda mı ediyor? Kuyt'tan taraftarlarını duygulandıran açıklama
23:26
Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı
Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı
22:38
Kadıköy’de tarihi gece Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool’u devirdi
Kadıköy'de tarihi gece! Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool'u devirdi
22:31
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 04:57:24. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki bir çadıra düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android