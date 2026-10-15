İsrail ordusunun Gazze ve Megazi'ye saldırılarında 3 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun Gazze kentinde ve Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda düzenlediği hava saldırılarında 3 Filistinli yaralandı, hedef alınan binalar yıkıldı, çevredeki evlerde hasar meydana geldi.

AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre Gazze kentinin batısında, Abbas Polis Merkezi'nin arkasındaki bir alana düzenlenen saldırıda yaralanan 3 Filistinli, Şifa Hastanesine nakledildi.

Hedef alınan bölgenin, Gazze kentinin batısında, yerinden edilen Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı bir yerleşim alanı olduğu belirtildi.

Gazze kent merkezindeki Yermuk Caddesi'nin batısında bulunan bir ev de İsrail'in İHA saldırısıyla hedef alındı. Görgü tanıkları, saldırıda binanın tamamen yıkıldığını aktardı.

Megazi Mülteci Kampı'nda evler hedef alındı

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda ise İsrail ordusu, çarşı bölgesinde Ebu Muaylık ailesine ait bir eve saldırı düzenledi. Saldırıda ev yıkılırken çevredeki konutlarda büyük hasar oluştu.

Megazi Hizmetler Kulübü yakınlarında Sade ailesine ait bir ev de ikinci saldırıda tamamen yıkıldı.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın güneydoğusunda bulunan Mezari Suud Kavşağı yakınlarına sis bombası attığı bildirildi.