- İsrail ordusunun Han Yunus'ta neden olduğu yıkım görüntülendi
GAZZE ŞERİDİ - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde neden olduğu yıkım görüntülendi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 152 gündür devam ederken, İsrail ordusunun kısmen geri çekildiği Han Yunus kentindeki yıkım görüntülendi. Kentte, onlarca ev ve işyeri ile altyapının enkaza döndüğü görüldü. Yaşanmaz hale gelen kentte, İsrail bombardımanı sonucu çok sayıda sağlık ve eğitim tesisi de harabeye döndü.
İsrail, geçtiğimiz sene Aralık ayında Han Yunus'a askeri harekat başlatmış, Gazzeliler, saldırılar nedeniyle Refah kentine göç etmişti.
İsrail ordusunun kısmen kentten çekilmesine rağmen Gazzeliler, yeni saldırılar olabileceği endişesiyle Han Yunus'a dönmeyi düşünmüyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail ordusunun Han Yunus'ta neden olduğu yıkım görüntülendi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görgün, görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Azerbaycan ile savunma sanayii alanında yeni iş birlikleri ve anlaşmaların gerçekleşmesini temenni etti.
Isparta'nın Gönen ilçesinde Devlet Demir Yollarına ait malzemeleri çalan 2 şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler, çaldıkları malzemeleri hurdacılara sattıkları esnada suçüstü yakalandı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında işlediği savaş suçlarını belgeleyen 'Kanıt' kitabını inceledi. Kitap, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık suçlarını fotoğraflarla ortaya koyuyor ve beyaz fosfor kullanımını da belgeliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?