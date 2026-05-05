İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısı İzmir ve Aydın'da protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısı İzmir ve Aydın'da protesto edildi

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu\'na saldırısı İzmir ve Aydın\'da protesto edildi
05.05.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir ve Aydın'da vatandaşlar, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

İzmir ve Aydın'da vatandaşlar, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

Cuma namazının ardından Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde İzmir'deki Bilal Saygılı Camisi önünde toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

"Şehitlere rahmet, Filistin'e destek", "Adalet susarsa, mezarlar konuşur" ve "Güvenlik değil, yok etme politikası" yazılı dövizler taşıyan alandakiler, boykot ürünlerinin yer aldığı broşürler dağıttı.

Grup adına açıklama yapan Eğitime Destek Platformu İzmir İl Başkanı Gökhan Temur, filoya uluslararası sularda yapılan müdahalenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Filonun insani yardım amacıyla yola çıktığını vurgulayan Temur, şunları kaydetti:

"İsrail güçlerince uluslararası sularda yapılan saldırı, açık biçimde kabul edilemez bir müdahaledir. Uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğü ihlal edildi. Bu ilkenin ihlal edilmesi, uluslararası düzenin temelini zedeleyen bir yaklaşımdır. Filo insani yardım amacı taşıyor. Bu tür girişimlerin hedef alınması, insani yardım faaliyetlerini suç gibi gösteren bir anlayışın ortaya çıktığını göstermektedir. Bu tür gelişmeler karşısında uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi, insani değerlerin korunması açısından hayati önemdedir. Temennimiz ve inancımız odur ki en kısa zamanda Gazze özgürlüğüne kavuşacak, zulüm sona erecek ve özgür bir Gazze, insanlığın ortak vicdanında yerini bulacaktır."

İsrail aleyhine sloganlar atan gruptakiler daha sonra dağıldı.

Aydın

Aydın'ın Efeler ilçesinde de Ramazan Paşa Camisi önünde bir araya gelen Sivil Dayanışma Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıdı.

Grup adına konuşma yapan Filistin'e Destek Platformu İl Başkanı Muhammed Çöl, Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince uluslararası sularda yapılan saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Filonun Gazze'de yaşanan insani felakete dikkati çekmek ve bölgeye temel insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktığını ifade eden Çöl, "Bu tür girişimlerin hedef alınması, insani yardım faaliyetlerini suç gibi gösteren bir anlayışın ortaya çıktığını göstermektedir. Bu durum, kabul edilmesi mümkün olmayan bir noktaya gelmiştir. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu yakından takip edilmektedir. Sürecin her aşaması dikkatle izlenmekte ve gerekli adımlar atılmaktadır." dedi.

Gruptakiler açıklamanın ardından dua etti.

Programa AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem de katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısı İzmir ve Aydın'da protesto edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 00:57:49. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısı İzmir ve Aydın'da protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.