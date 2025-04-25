İsrail ordusunun sabahtan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarında 35 Filistinli öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail ordusunun sabahtan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarında 35 Filistinli öldü

İsrail'in bu sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarında 35 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

25.04.2025 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in bu sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarında 35 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

AA muhabirinin Sağlık yetkililerinden ve görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin farklı yerlerinde çok sayıda evi ve yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampındaki bir konut binasını topçu saldırısıyla hedef alması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un güneyindeki Kizan en-Neccar bölgesinde bir grup sivili hedef aldığı saldırıda da 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da İsrail'in, Gazze şehrinin merkezinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı El- Farabi Okulu'nu hedef aldığı saldırıda 3 Filistinlinin öldüğü ifade edildi.

İsrail'in Han Yunus'un doğusunda El-Amur ve Şurab ailelerine ait iki evi hedef alması sonucu ise 19 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerlerinden edilenlerin çadırlarını bombalaması sonucu aynı aileden ikisi ebeveyn ve 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Cibaliya Mülteci Kampına bağlı El-Kasasib mahallesinde insansız hava aracıyla (İHA) ateş açması sonucu bir Filistinli kadın hayatını kaybederken, Gazze şehrinin doğusundaki Şucaiyye mahallesindeki El-Mansura Caddesi'ne düzenlediği hava saldırısında da bir sivil öldü.

Bu arada El-Mevasi'de yerinden edilenlerin çadırlarını hedef alan bombalı saldırıda yaralanan bir kız çocuğunun da hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan, İsrail ordusuna ait araçlar, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı ve kuzeydeki Cibaliya Şehitliği'ni hedef aldı.

Gazze kentinin doğusunda ise orduya ait araçlar sis bombası atarken, bir helikopter de yoğun ateş açtı.

İsrail'e ait bir İHA da Han Yunus'un doğusundaki Abesan el-Kebira mezarlığı yakınlarında bir grup sivilin üzerine bomba attı ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusunun sabahtan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarında 35 Filistinli öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldürüp cesedini gölet kenarına bırakan cani koca: Bıçak kırılınca tornavidayı aldım Eşini öldürüp cesedini gölet kenarına bırakan cani koca: Bıçak kırılınca tornavidayı aldım
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
Anzaklar, “Şafak Ayini“ ile atalarını andı Anzaklar, "Şafak Ayini" ile atalarını andı
Şener Üşümezsoy, Celal Şengör’e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu
Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Tayland’da polis uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti Tayland'da polis uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
Ahmet Ercan’dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var
Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk’tan aşk iddialarına ilk yanıt Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk'tan aşk iddialarına ilk yanıt
Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde
MSB’den Kıbrıs’a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz MSB'den Kıbrıs'a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz
Altında sert düşüş başladı Altında sert düşüş başladı

22:33
Narin Güran davasında mahkemeden karar Duruşma için tarih de verildi
Narin Güran davasında mahkemeden karar! Duruşma için tarih de verildi
22:30
Bakan Kurum tarih vererek müjdeledi: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası
Bakan Kurum tarih vererek müjdeledi: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası
21:58
Ahmet Ercan’dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
21:19
İstanbul’daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
20:35
İstanbul’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
09:37
Devlet yüzlerce personel alacak Başvuru için bugün son gün
Devlet yüzlerce personel alacak! Başvuru için bugün son gün
09:36
Beren Saat hamile mi Ünlü çiften ilk yanıt geldi
Beren Saat hamile mi? Ünlü çiften ilk yanıt geldi
09:26
Prof. Dr. Sözbilir’den Kütahya’daki 4.5’lik depremle ilgili açıklama
Prof. Dr. Sözbilir'den Kütahya'daki 4.5'lik depremle ilgili açıklama
09:15
Vlahovic Fenerbahçe’den dünyaları istiyor
Vlahovic Fenerbahçe'den dünyaları istiyor
09:14
Fenerbahçe Beko galip geldi, taraftar istifa diye haykırdı
Fenerbahçe Beko galip geldi, taraftar istifa diye haykırdı
09:09
150 tondan fazla altın bulundu
150 tondan fazla altın bulundu
08:55
Acı haberle sarsılan Tarkan günler sonra sessizliğini bozdu
Acı haberle sarsılan Tarkan günler sonra sessizliğini bozdu
08:52
İstanbul’da bir artçı sarsıntı daha
İstanbul'da bir artçı sarsıntı daha
08:50
Rusya, Kiev’i Kuzey Kore füzeleriyle vurdu
Rusya, Kiev'i Kuzey Kore füzeleriyle vurdu
08:50
Altında sert düşüş başladı
Altında sert düşüş başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 00:06:02. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail ordusunun sabahtan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarında 35 Filistinli öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.