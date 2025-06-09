İsrail, Özgürlük Filosu'nu Kuşattı

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait yelkenlinin İsrail tekneleri tarafından tarafından kuşatıldığını belirterek "Az önce İsrail'e ait sürat tekneleri filoya ulaştı, 5 gemi filonun etrafında dolaşıyor" açıklaması yaptı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı delerek insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (Freedom Flotilla Coalition - FFC) ait "Madleen" adlı yelkenliyi kuşattı. Konuya ilişkin X hesabından yazılı açıklama yapan Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesca Albanese şunları bildirdi:

"Filoyla çevrim içi olarak birlikteyim. Az önce İsrail'e ait sürat tekneleri filoya ulaştı, 5 gemi filonun etrafında dolaşıyor. Kaptan, ekibe sakin kalmalarını ve yerlerinden kalkmamalarını, pasaportlarını ve can yeleklerini hazır tutmalarını söylüyor. Yazarken İsrailli askerlerle konuştuklarını duyuyorum. İnsani yardım taşıdıklarını ve barışçıl amaçlarla geldiklerini söylüyorlar. Şimdilik sadece kuşatıldılar. Ben de onlarla birlikteyim, her şeyi kaydediyorum."