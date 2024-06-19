İsrail parlamentosundaki protestoya güvenlik güçleri müdahale etti - Son Dakika
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İsrail parlamentosundaki protestoya güvenlik güçleri müdahale etti

İsrail parlamentosundaki ziyaretçi bölümünde düzenlenen hükümet karşıtı protestoya güvenlik güçleri müdahale etti. Protestocu grup, pankartlar açarak camlara vurdu ve oturumu aksattı. Güvenlik güçleri göstericileri salondan çıkardı ve şikayette bulunacak. Protestoya karışanların parlamentoya girişleri yasaklanacak.

19.06.2024 18:58
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- İsrail parlamentosundaki protestoya güvenlik güçleri müdahale etti

TEL AVİV - İsrail parlamentosundaki ziyaretçi bölümünde bir grup tarafından düzenlenen hükümet karşıtı protestoya güvenlik güçleri müdahale etti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik protestolar devam ediyor. İsrail parlamentosundaki oturum sırasında ziyaretçi bölümünde bulunan bir grup tarafından hükümet karşıtı protesto düzenlendi. Hükümet karşıtı pankartlar açan grup, camlara vurarak parlamentodaki oturumun aksamasına neden oldu. Gruba müdahale eden güvenlik güçleri, göstericileri yaka paça salondan dışarı çıkardı.

Knesset sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bu akşam ziyaretçi bölümünde meydana gelen ve parlamento genel kurulundaki kamu düzenine zarar vermeyi amaçlayan ciddi olay göz önüne alındığında Parlamento Komiseri Yuval Chen isyancılar hakkında şikayette bulunacak" ifadelerini kullandı. Protestoya karışanların parlamentoya girişlerinin de yasaklanacağını belirten sözcü, "Etik Komitesinden parlamentoya davet ettikleri kişiler kamu düzenini ihlal eden milletvekillerine uygulanacak yaptırımlara ilişkin bir karar vermesi istenecek" dedi.

Parlamentoda daha önce de birçok kez hükümet karşıtları ve rehine yakınları tarafından protesto düzenlenmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsrail parlamentosundaki protestoya güvenlik güçleri müdahale etti - Son Dakika

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