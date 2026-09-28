İsrail, pasaportlarına el konulan 2 Yahudi gencin göç başvurusunu reddetti - Son Dakika
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İsrail, pasaportlarına el konulan 2 Yahudi gencin göç başvurusunu reddetti

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İsrail, Batı Şeria'da Filistinlileri destekleyen 2 Yahudi gencin göçmenlik başvurusunu reddetti. Haaretz'e göre, İsrail ordusunun pasaportlarına el koyduğu gençlerin başvuruları Yahudi Ajansı onayına rağmen sebep gösterilmeksizin reddedildi.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları karşısında Filistinlileri destekleyen 2 Yahudi gencin göçmenlik başvurularını reddetti.

Haaretz gazetesinin haberinde, fanatik İsraillilerin saldırılarına uğrayan Filistinlilerle dayanışma için daha önce Batı Şeria'da bulunan iki Yahudi'nin pasaportlarına İsrail ordusunca el konulduğu belirtildi.

Batılı ülkelerden İsrail'e gelecek Yahudilerin resmi süreçlerini denetleyen Yahudi Ajansı'nın başvurularını onaylamasına rağmen ismini açıklamayan 27 yaşındaki ABD vatandaşı bir Yahudi kadın ile İngiltere vatandaşı Lawrence Yakov Sheinkin'in göçmenlik başvurularının sebep gösterilmeksizin reddedildiği aktarıldı.

Filistinlileri Batı Şeria'daki fanatik İsraililerin saldırılarına karşı korumak için dindar Yahudilerin kurduğu "Abraham'ın Oğulları" grubuna 2023'te katılan Lawrence Yakov Sheinkin, geçen yıl Mevo Jericho isimli yasa dışı yerleşimin başkanı olduğunu iddia eden Gabriel Kalish tarafından sınır dışı edilmekle tehdit edildiğini ve pasaport bilgilerinin alındığını söyledi.

Bundan yaklaşık 9 ay önce İsrail Nüfus ve Göç İdaresi'nden elektronik vizesinin iptal edildiğine ilişkin bir e-posta aldığını belirten Sheinkin, ilk başta endişelenmediğini ancak yaptığı yeni vize başvurusunun da reddedildiğini kaydetti.

Sheinkin, Yahudi Ajansı'na bir kez daha göçmenlik başvurusunda bulunduğunu, oradan onay almasına rağmen İsrail Nüfus ve Göç İdaresi'nin ikinci bir e-posta ile göç sürecinin geçici olarak iptal edildiğini öğrendiğini söyledi.

İsmini açıklamayan ABD vatandaşı Yahudi kadın da Batı Şeria'daki amaçlarının yerleşimci şiddetini belgelemek olduğunu, hiçbir şiddet içeren olaya karışmamalarına rağmen, göç başvurusunun iptal edildiğini vurguladı.

Haaretz daha önce de Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti karşısında Filistinlileri korumak için bölgede bulunan Yahudilerin sistematik olarak sınır dışı edildiğini aktarmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İnsan hakları örgütleri, 1967'den bu yana işgal altında tutulan Batı Şeria'da, fanatik Yahudilerin şiddetinin 2025 yılında ciddi oranda artarak "kitlesel sürgüne" neden olduğunun altını çiziyor.

Kaynak: AA
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