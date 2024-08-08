İsrail Polisi, Aşırı Sağcıların Askeri Üslere Baskınlarına Soruşturma Açmıyor - Son Dakika
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İsrail Polisi, Aşırı Sağcıların Askeri Üslere Baskınlarına Soruşturma Açmıyor

İsrail polisinin, aşırı sağcı grupların Sde Teiman ve Beit Lid askeri üslerine zorla girmelerine ilişkin herhangi bir soruşturma yürütmediği bildirildi. Polis, İsrail ordusunun talepte bulunmaması nedeniyle baskınlara ilişkin soruşturma açma niyetinde olmadığını belirtti.

08.08.2024 16:35
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İsrail polisinin, aşırı sağcı grupların Sde Teiman ve Beit Lid askeri üslerine zorla girmelerine ilişkin herhangi bir soruşturma yürütmediği bildirildi.

Haaretz gazetesine konuşan İsrailli üst düzey bir polis yetkilisi, İsrail ordusunun herhangi bir talepte bulunmaması nedeniyle baskınlara ilişkin polisin soruşturma açma niyetinde olmadığını belirtti.

Polis yetkilisi, Sde Teiman ve Beit Lid üslerine yönelik baskınlarda polisin kimseyi gözaltına almadığını söyledi.

Yetkili, polisin, İsrail ordusunun işlenen suçlara ilişkin kanıtları kendilerine sunmasını beklediğini kaydetti.

Öte yandan Haaretz'e konuşan başka bir İsrailli güvenlik yetkilisi, olay yerindeki memurlar tarafından kayda alınan görüntüler de dahil olmak üzere polisin çok sayıda kanıta sahip olduğunu söyledi.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, polise gözaltı merkezi ve üsse yapılan baskınlara karışmaması emrini vermekle suçlanmıştı.

İsrailli bakanlar tecavüzcü askerlere sahip çıkmıştı

İsrail askeri polisinin, bir Filistinliye tecavüz edildiği suçlamasıyla 10 İsrail askerini gözaltına almak üzere 29 Temmuz'da Sde Teiman'a gelmesinin ardından gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucu olaylar çıkmıştı.

Başta aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich olmak üzere bazı İsrailli bakanlar tecavüzcü askerlere destek mesajları vermişti.

Bu mesajların hemen ardından aralarında milletvekillerinin de olduğu çok sayıda aşırı sağcı İsrailli, Sde Teiman'a baskın düzenlemişti. Benzer gruplar, akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu Beit Lid üssüne zorla girmişti. Aşırı sağcıların bir günde iki askeri üsse baskın düzenlemesi İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Polisi, Aşırı Sağcıların Askeri Üslere Baskınlarına Soruşturma Açmıyor - Son Dakika

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