İsrail Polisi Çekiçle Saldıran Şüpheliyi Gözaltına Aldı

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İsrail polisinin, ülkenin kuzeyinde çekiçle polislere saldırdığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, bir akaryakıt istasyonunda şüpheli bir kişinin, orada bulunan polislere çekiçle vurmaya çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, Megiddo Kavşağı yakınlarında gerçekleşen olayda polislerin, şüpheli kişiyi yakaladığı ve gözaltına aldığı ifade edildi.

Polis, saldırganın kimliği hakkında açıklama yapmazken, saldırının sorumluluğunu üstlenen de olmadı.