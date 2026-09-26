İsrail polisi, Doğu Kudüs'te Hristiyan çocuğa biber gazı saldırısı dosyasını kapattı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde 30 yaşlarındaki fanatik Yahudi bir adam, bisiklet süren 9 yaşındaki Hristiyan bir çocuğa biber gazı spreyiyle saldırdı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, olay Hristiyanlara en fazla saldırının yaşandığı Ermeni Patrikhanesi'nin bulunduğu bölgede, Yahudilerce kutsal Yom Kippur bayramında meydana geldi.

Eski Şehir'in Yafa Kapısı'nın hemen dışında İsrailli bir Yahudi, bisiklet süren bir çocuğu durdurarak soru sordu, 9 yaşındaki çocuğun İbranice konuşamadığını fark ettikten sonra ise biber gazıyla saldırdı.

İsrail polisi ve ambulansın olay yerine ulaşmasından sonra, saldırıya uğrayan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından çocuğun ailesi İsrail polisine saldırıya ilişkin şikayette bulunsa da saldırıyı gerçekleştiren adam gözaltına alınmadı.

Saldırıya uğrayan çocuğun annesi, dosyanın kapatıldığını bildiren İsrail polisinin, buna rağmen oğlunu tekrar sorgulamak istediğini aktardı.

Oğlunun saldırıdan beri korku içerisinde yaşadığını ifade eden anne, kendisine büyük bir kask aldırdığını belirterek "Şimdi rahatça dolaşabilirim. İnsanlar yüzümü görmeyecek ve benim Yahudi olmadığımı anlayamayacak." dediğini aktardı.

İsrail polisi, delilleri inceledikten sonra dosyayı kapattığını, fakat "yeni bilgi ve delil" ortaya çıkması durumunda tekrar açabileceğini ileri sürdü.

Haaretz'in haberinde, bunun Hristiyan aileye gerçekleştirilen ikinci saldırı olduğu, yaklaşık 2 yıl önce çocuğun babasının da yanında oğlu ve kızı varken bir fanatik Yahudi'nin biber gazı saldırısına uğradığı aktarıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs Eski Şehir'de bulunan Ermeni bölgesi, fanatik Yahudilerin Hıristiyanlara yönelik en fazla saldırıyı gerçekleştirdiği bölge olarak biliniyor. Son iki haftada, fanatik Yahudiler tarafından Hristiyanlara yönelik bazı saldırılar kayıtlara geçti.

Temmuz ayından bu yana, Din Özgürlüğü Veri Merkezi tarafından işletilen yardım hattı, İsrail'de Hristiyanları hedef alan 72 saldırı ve tükürme vakası kaydetti. Saldırıların 68'i Kudüs'te gerçekleşirken bunların büyük kısmı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşandı.

Yahudilerin Hristiyanlara yönelik gerçekleştirdiği saldırılarının, 2024 ve 2025'te kayda geçen saldırılarla kıyaslandığında bu sene dramatik bir artış gösterdiği belirtildi.