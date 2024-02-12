İsrail Polisi Filistinli Genci Bıçaklı Saldırı Girişiminde Yaraladı

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İsrail polisinin, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Aslanlı Kapı (Bab el-Esbat) yakınında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir genci ateş ederek yaraladığı bildirildi.

İsrail polisinin yaptığı açıklamada, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde iki polisi bıçaklamaya çalışan bir şüphelinin ihbarı geldiği ve söz konusu kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın kapılarından biri olan Aslanlı Kapı yakınlarında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinli gencin vurulduğunu belirtti.

İsrail polisi tarafından yaralanan Filistinli gencin sağlık durumuna ilişkin bilgi edinilemedi.