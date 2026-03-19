İsrail Polisi Filistinlilere Saldırdı - Son Dakika
19.03.2026 00:09
İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulmasına tepki olarak toplanan Filistinlilere müdahale etti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın Tel Aviv yönetimi tarafından kapalı tutulmasına tepki olarak işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir surları önünde ramazanın son teravih namazını kılmak için toplanan Filistinlilere bir kez daha saldırdı.

İsrail'in, İran'a saldırıları bahane ederek Mescid-i Aksa'yı kapalı tutmasına tepki gösteren Filistinliler, Sultan Süleyman Caddesi'nde Sahire Kapısı ile Aslan Kapı arasında toplandı.

Burada Eski Şehir'in surlarının önünde teravih namazı kılan Filistinlileri, İsrail polisi müdahale ederek dağıttı.

İsrail, İran'a saldırıları bahane ederek Mescid-i Aksa'yı kapatmış ve Müslümanların burada ibadet etmesini engellemişti.

Ramazanda İsrail'in bu kararına tepki gösteren Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir surları önünde namaz kılmıştı.

İsrail polisi dün de surların önünde namaz kılan Filistinlilere cop, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak saldırmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu
Arap ülkesi kabusu yaşıyor 2 bini aşkın füze ve İHA’yla saldırdılar Arap ülkesi kabusu yaşıyor! 2 bini aşkın füze ve İHA'yla saldırdılar
Edirne’de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Edirne'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

23:42
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti Ülkeden ayrılacaklar
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
23:25
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
22:57
Canlı anlatım: Maçta üçüncü gol geldi
Canlı anlatım: Maçta üçüncü gol geldi
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
20:42
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
