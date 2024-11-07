İsrail Polisi, Fransız Jandarmaları Gözaltına Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Polisi, Fransız Jandarmaları Gözaltına Aldı

Doğu Kudüs'teki Pater Noster Kilisesi'nde gerginlik yaşandı, 2 Fransız jandarma gözaltına alındı.

07.11.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransa toprağı statüsündeki Pater Noster Kilisesi'nde 2 Fransız jandarmayı gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'un Doğu Kudüs'teki Pater Noster Kilisesi'ne yapacağı ziyaret öncesi İsrail polisi ile Fransız jandarmalar arasında gerginlik yaşandı.

Fransız jandarmalar, İsrail polisinin Fransa toprağı statüsünde olan Pater Noster Kilisesi'ne girmesini istemedi.

Bunun üzerine İsrail polisi ile Fransız jandarmalar arasındaki gerginlik tırmandı.

İsrail polisi, 2 Fransız jandarmayı gözaltına alarak polis aracıyla bölgeden götürdü.

Öte yandan Fransız jandarmaların gözaltına alındığı anlara ait görüntü sosyal medyada yayımlandı.

Görüntüde, İsrail polisinin Fransız jandarmayı gözaltına almaya çalıştığı, Fransız jandarmanın da kendisine dokunulmamasını istediği duyuluyor.

Bunun üzerine İsrail polisinin kolunu sıktığı Fransız jandarmalardan birini yere yatırarak gözaltına aldığı kameraya yansıyor.

Daha sonra 2 Fransız jandarma polis aracına bindirilerek bölgeden götürülüyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'tan tepki

Fransız basınındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanı Barrot, Fransız mülkiyeti olan alana İsrail polisinin izinsiz ve silahlı bir şekilde girdiğini belirtti.

Barrot, bu durumun kabul edilmez olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Doğu Kudüs, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Jandarma, Fransa, İsrail, Güncel, Polis, Dünya, Noel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Polisi, Fransız Jandarmaları Gözaltına Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:47 “Bitirmiyor muyuz“ sorusuna mahkeme başkanından olay yanıt: Allah ne verdiyse gidiyoruz "Bitirmiyor muyuz?" sorusuna mahkeme başkanından olay yanıt: Allah ne verdiyse gidiyoruz
18:40 Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?
18:38 Mahkeme başkanından amca Salim Güran’a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin Mahkeme başkanından amca Salim Güran'a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin?
16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
08:53 Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren İsrail’i Donald Trump korkusu sardı Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i Donald Trump korkusu sardı
08:46 Cristiano Ronaldo ezeli rakibe imzayı atıyor Cristiano Ronaldo ezeli rakibe imzayı atıyor
07:54 İlber Ortaylı’nın Trump yorumu tekrar gündemde İlber Ortaylı'nın Trump yorumu tekrar gündemde
07:19 140 yıllık Alman devi Varta iflasın eşiğinde 140 yıllık Alman devi Varta iflasın eşiğinde
07:16 2024 en sıcak yıl oldu 2024 en sıcak yıl oldu
07:10 Gözler Trump’ın vaatlerinde Gözler Trump'ın vaatlerinde
07:05 Ferrari ile yarışıp video paylaşan AK Partili Başkan tepkiler sonrası paylaşımını sildi Ferrari ile yarışıp video paylaşan AK Partili Başkan tepkiler sonrası paylaşımını sildi
06:16 Bir ülke daha TikTok’a yasak getirdi Bir ülke daha TikTok'a yasak getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 20:42:31. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Polisi, Fransız Jandarmaları Gözaltına Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.