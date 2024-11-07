İsrail Polisi, Fransız Jandarmaları Gözaltına Aldı

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İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransa toprağı statüsündeki Pater Noster Kilisesi'nde 2 Fransız jandarmayı gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'un Doğu Kudüs'teki Pater Noster Kilisesi'ne yapacağı ziyaret öncesi İsrail polisi ile Fransız jandarmalar arasında gerginlik yaşandı.

Fransız jandarmalar, İsrail polisinin Fransa toprağı statüsünde olan Pater Noster Kilisesi'ne girmesini istemedi.

Bunun üzerine İsrail polisi ile Fransız jandarmalar arasındaki gerginlik tırmandı.

İsrail polisi, 2 Fransız jandarmayı gözaltına alarak polis aracıyla bölgeden götürdü.

Öte yandan Fransız jandarmaların gözaltına alındığı anlara ait görüntü sosyal medyada yayımlandı.

Görüntüde, İsrail polisinin Fransız jandarmayı gözaltına almaya çalıştığı, Fransız jandarmanın da kendisine dokunulmamasını istediği duyuluyor.

Bunun üzerine İsrail polisinin kolunu sıktığı Fransız jandarmalardan birini yere yatırarak gözaltına aldığı kameraya yansıyor.

Daha sonra 2 Fransız jandarma polis aracına bindirilerek bölgeden götürülüyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'tan tepki

Fransız basınındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanı Barrot, Fransız mülkiyeti olan alana İsrail polisinin izinsiz ve silahlı bir şekilde girdiğini belirtti.

Barrot, bu durumun kabul edilmez olduğunu ifade etti.