İsrail Polisi, Gazze'ye Yardım Götürmek İsteyen 7 Hahamı Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail Polisi, Gazze'ye Yardım Götürmek İsteyen 7 Hahamı Gözaltına Aldı

İsrail Polisi, Gazze\'ye Yardım Götürmek İsteyen 7 Hahamı Gözaltına Aldı

İsrail polisi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durmasını talep eden ve Filistinlilere sınırdan sembolik yardım ulaştırmak isteyen 7 hahamı gözaltına aldı. İsrailli gazeteci Oren Ziv'in paylaştığı görüntülerde, İsrail polisinin beyaz bayraklar taşıyan ve sembolik yardım paketleriyle sınıra yürüyen hahamlara müdahale ettiği görülüyor. Gözaltına alınan hahamların sayısı ise 7 olarak belirtiliyor.

26.04.2024 15:57
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İsrail polisi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durmasını talep eden ve Filistinlilere sınırdan sembolik yardım ulaştırmak isteyen 7 hahamı gözaltına aldı.

İsrailli gazeteci Oren Ziv, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li ve İsrailli hahamların, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınında Gazze'ye sembolik yardım götürmek için yürüyüşe geçtiğini belirtti.

Paylaşımda yer alan görüntüye göre, ellerinde beyaz bayraklar, sembolik yardım paketleri ve "Herkes özgür olana kadar hiç kimse özgür değil" yazılı pankart taşıyan gruba İsrail polisi müdahale etti.

Gazze'deki saldırıların sonlandırılmasını talep eden grubun sınıra ulaşmasını engelleyen İsrail polisinin hahamlardan 7'sini gözaltına aldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Polisi, Gazze'ye Yardım Götürmek İsteyen 7 Hahamı Gözaltına Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Polisi, Gazze'ye Yardım Götürmek İsteyen 7 Hahamı Gözaltına Aldı - Son Dakika
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