İsrail polisi, Tulkerim'deki baskında yaralanan askerin öldüğünü açıkladı

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine bağlı Deyr el-Ğusun beldesine yönelik baskında yaralanan bir askerin öldüğünü duyurdu.
İsrail polisi yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunda komutan olduğu ifade edilen Yatir Halifi'nin Tulkerim'deki bir operasyon sırasında aldığı ölümcül yaranın ardından hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, ağır şekilde yaralanan Halifi'nin, Beilinson Hastanesine kaldırıldığı ancak bir süre sonra yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Yediot Ahronot, 4 Mayıs Cumartesi günü İsrail Sınır Muhafızları Polisine bağlı El-Yamam Birliğinin, Tulkerim kentindeki Deyr el-Ğusun beldesinde 13 saat boyunca çatışmaya girdiği ve askerlerden birinin yaralandığını duyurmuştu.
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