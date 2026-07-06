İsrail Polisinin Bombalı Saldırısı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'nda, Filistinli gençlerin bulunduğu aracın içine şok bombası attı.

Kalendiya Mülteci Kampı'nda bir araçta oturan gençlere yaklaşan İsrail polisinin, aracın içine el bombası attığı görüntüler kameralara yansıdı.

Aracın yolcu koltuklarında oturan Filistinli gençler bomba patlamadan araçtan inmeyi başarırken sürücü koltuğunda oturan genç, İsrail polisinin inmesini engellemek için kapıyı arkadan tutması nedeniyle aracın içinde kaldı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin aktardığı haberde İsrail Polis Teşkilatının, söz konusu memurun davranışının "prosedüre uygun olmadığını" belirttiği ve İsrail Adalet Bakanlığına bağlı polis memurlarını soruşturma biriminin konuyla ilgilendiği ileri sürüldü.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise olayın ardından polis memurunun soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırıldığını iddia etti.

Bombanın patladığı araçtaki gencin durumu ise bilinmiyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Filistinlilerin ailesiyle eve döndüğü sıradan bir yolculuk sırasında dahi hayati tehlike ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.