İsrail, Ramallah'ta esir Abdullah el-Hatib'in evinin zemin kat cephelerini patlattı - Son Dakika
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İsrail, Ramallah'ta esir Abdullah el-Hatib'in evinin zemin kat cephelerini patlattı

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İsrail ordusu, Ramallah'ta Filistinli esir Abdullah el-Hatib'e ait evin zemin katındaki dairenin cephelerini patlattı. Askerler, 3 katlı binanın çevresindeki konutları tahliye edip binaya patlayıcı yerleştirdi; İsrail 27 Ağustos'ta yıkım tebligatı çıkarmıştı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Filistinli esir Abdullah el-Hatib'e ait evin bazı bölümlerini yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, çok sayıda takviye birliği ve zırhlı personel taşıyıcısı eşliğinde kentin batısındaki Kefr Nime köyüne baskın düzenledi.

Hatib'in evine bitişik konutları tahliye eden İsrail güçleri, yıkım işlemine hazırlık için daire içerisinde bazı bölümleri delerek binaya patlayıcı yerleştirdi.

Askerler, 3 katlı binanın zemin katında bulunan dairenin cephelerini patlattı.

Binanın infilakı sırasında çevreyi toz ve duman bulutu kapladı.

İsrail makamları, 27 Ağustos'ta Hatib'in köydeki evi hakkında yıkım tebligatı çıkarmıştı.

İsrail askerleri, İsrail hedeflerine fırlatılmak üzere roket imal eden bir hücreye mensup oldukları iddiasıyla aralarında Hatib'in de bulunduğu 3 Filistinliyi Ramallah'ta 19 Eylül 2025'te gözaltına almıştı.

İsrail, saldırı düzenlemekle itham ettiği Filistinlileri, gözaltı ve hapsin yanı sıra evlerini yıkarak da cezalandırıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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