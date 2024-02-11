İsrail, Refah kentine yönelik kara operasyonu için tahliye planları yapıyor

İsrail savaş kabinesinin, Refah kentine yönelik olası kara operasyonu için kente sığınan yüzbinlerce Filistinlinin tahliyesine yönelik "alternatifler" üzerinde çalıştığı bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "Güvenlik kabinesi, Refah kentine yönelik kara operasyonunun gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla 1 milyondan fazla Gazzeliyi tahliye etmek için başka alternatifler üzerinde çalışıyor." denildi.
Alternatiflere ilişkin bilgiye yer verilmeyen ve Tel Aviv'in ramazandan önce Refah'ta askeri harekata hazırlandığına işaret edilen haberde, İsrail ordusunun kente yönelik kara operasyonunda karşılaştığı en büyük sorunun sivil halkın tahliyesi olduğuna dikkat çekildi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemiş, Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'ta, Refah'a kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.
İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.
Refah
Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alırken İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
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