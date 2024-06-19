İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın tamamen yıkıldığını duyurdu

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının tamamen yıkıldığını ve kullanılamaz halde olduğunu duyurdu.

İsrail ordu radyosunun X platformundaki hesabından yayımlanan video görüntüde, İsrail güçlerinin Refah Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdiği büyük yıkım görüldü.

Videoda, ana salonun yerle bir edilmiş, çevre binaların da yıkılmış olduğu gözlemlendi.

Ordu, görüntülere ilişkin açıklamasında, "Refah Sınır Kapısı'nın böyle göründüğünü; İsrail 401. tugayının bir gecede ele geçirmesinden sonra tamamen yıkıldığı ve kullanılmaz hale geldiğini" aktardı.

Sınıra göreceli yakınlığı nedeniyle ordunun sınır kapısını durak ve dinlenme noktası olarak kullandığı kaydedildi.

Ordu ayrıca Mısır-Gazze Şeridi sınırındaki Philadelphia Koridorunu'n da "iyi kontrol edildiğini" belirtti.

Açıklamada, İsrail ordusunun Philadelphia Koridoru'nu "uzun süre nasıl ellerinde tutacağı üzerinde düşünmeye başladığı" belirtildi.

Görüntüde, İsrail ordusuna ait buldozerinin Philadelphia Koridoru yakınındaki yapıları yıktığı ve İsrail'in Refah saldırısı başlamadan önce zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin aceleyle terk etmek zorunda kaldıkları çadırlar kameraya yansıdı.

Radyo haberinde bu görüntülere ilişkin ise "İşte, İsrail ordusunun bölgeye girmesinden önce Refah'ta neler olduğuna dair bir hatırlatma; yerinden edilmiş kişiler ve mültecilerin kullandığı şu anda hala tamamen boş olan devasa çadırlar" ifadesine yer verildi.

Bölgedeki çatışmalara ilişkin ise İsrail askerlerinin patlayıcı yerleştirilmiş binaların bulunduğu Refah'ta büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Refah Sınır Kapısı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail haricinde dış dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya bulunan Gazze'ye insani yardım girişlerini önemli ölçüde etkiliyor.

Philadelphia Koridoru

"Selahaddin Koridoru" olarak da bilinen ve Gazze ile Mısır sınırında yer alan koridor, 1979'da Mısır ile İsrail arasında imzalanan "Camp David" anlaşması kapsamında tampon bölgede yer alıyor. Koridor, 14,5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.

"Camp David" anlaşmasına göre, Philadelphia Koridoru Filistin toprakları arasında yer alıyor ancak belirli sayıdaki (180 zırhlı araç 4 bin asker) İsrail güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Sınırın öbür tarafında ise hafif silahlı Mısır polisinin bulunmasına izin verildi.

Philadelphia Koridoru, Ağustos 2005'te İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine kadar İsrail güçlerinin kontrolünde kaldı ve bu tarihte Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin huzurunda Filistin yönetimine teslim edildi. Eylül 2005'te İsrail ile Mısır arasında 1979 Barış Anlaşması'nın güvenlik maddesine ek olarak söz konusu koridorla ilgili anlaşma yapıldı.

Anlaşmada, Mısır'ın Gazze sınırında terör, kaçakçılık ve tünellerin tespiti gibi görevlerden sorumlu 750 sınır muhafız askeri bulundurması ve İsrail güçlerinin çekildiği Philadelphia Koridoru'nun Filistin yönetimine teslim edilmesi yer aldı.

Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçti. İsrail'in abluka uygulamasının sonucu olarak Gazze'de söz konusu koridor üzerinde Mısır'a açılan çok sayıda tünel inşa edildi.