İsrail Saldırıları: 21 Filistinli Hayatını Kaybetti

19.10.2025 21:43
Ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'de düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bazı bölgelere saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zuveyde beldesinin batısında bulunan "Twix" adlı kafenin girişini hava saldırısıyla hedef aldı.

Sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgenin hedef alındığı saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Hedef alınan bölge çevresinde sahra hastaneleri ve zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırlar bulunuyordu.

Nusayrat Mülteci Kampı hedef alındı

İsrail ordusunun ayrıca Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan El-Ehli Kulübü çevresini hedef alan bombardımanında 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kampta zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırların yer aldığı bir okul da İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 13 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun kampta Filistinli sivillerin bulunduğu alanı bombalaması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail askerleri, Bureyc Mülteci Kampı'nda biri tahliye edilmiş iki evi hedef aldı, 4 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgeleri

Gazze kentine düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise Beyt Lahiya beldesi hedef alındı. İsrail askerleri, Kemal Advan Hastanesi yakınlarında bulunan Filistinli sivilleri insansız hava aracıyla (İHA) vurduğu saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde ise Han Yunus kentinin doğu bölgelerinde de yoğun şekilde ateş açtı.

Gazze Şeridi'nde Refah ile Han Yunus'un doğu bölgelerinde İsrail askerleri bulunuyor.

İsrail ordusu, gün içerisinde yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Ayrıca İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre hükümetin, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararı aldığı belirtilmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise ateşkes başta olmak üzere yapılan tüm anlaşmalara tamamen bağlı olduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

