İsrail Saldırıları: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırıları: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'de düzenlediği saldırılarda 4 Filistinliyi öldürdü, sivil altyapı zarar gördü.

15.09.2024 07:47
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Sarrar Kavşağı çevresini bombaladı.

Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybederken, İsrail askeri araçları da Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik yoğun ateş saldırısında bulundu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na Suveydan ailesine ait bir evi hedef aldı.

Saldırıda en az bir Filistinli hayatını kaybetti, bazıları da yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli öldü, 95 bin 280 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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