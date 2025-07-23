İsrail Saldırıları: 85 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırıları: 85 Filistinli Hayatını Kaybetti

23.07.2025 00:04
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İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 85 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 85 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.

Sağlık alanında kaynaklar ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef aldığı saldırı sonucu 16 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Gazze kentinin kuzeybatısında bir ev ve çevresindeki çadırların hedef alındığı topçu saldırısında 6'sı çocuk 15 kişi öldü.

Gazze'nin batısındaki Hay en-Nasr Mahallesi'ne düzenlenen topçu saldırısında 5 kişi, Nablusi Kavşağı'nın doğusunda insani yardım bekleyen 1 kişi İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

Kentin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının, yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bir okulun çevresiyle bir cami yakınındaki sivilleri hedef alması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde İHA ile düzenlenen saldırıda da 1 kişi öldü.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'a düzenlediği hava ve kara saldırılarında 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusunun Bi'r en-Nace bölgesini hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun "Blok 12" bölgesine düzenlediği saldırıda Filistinli 2 kardeş öldürüldü.

Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hılu Okulunun batısındaki bir grup sivilin hedef alındığı saldırıda 2 kişi öldü.

Güneydeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun Ebu Hamid Kavşağı yakınında düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Refah kentinde sözde yardım dağıtım noktasına düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kentin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınında insani yardım bekleyenlerin hedef alınması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusunda İsrail ordusu evleri ve binaları havaya uçurmaya devam etti.

İsrail'in kara saldırısı başlattığı Deyr el-Belah'ta Filistinli direnişçilerle İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Beyt Lahiya'da da yardım bekleyen sivillerin vurulması sonucu 12 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları: 85 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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