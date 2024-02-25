İsrail saldırıları altındaki Gazze\'de sığındıkları okulda evlenen çiftin yeni yuvası otomobil oldu

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İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Deyr Belah'ta sığındıkları okulda dünyaevine giren Filistinli çiftin yeni yuvası otomobil oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle Deyr el-Belah'ta Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula sığınan Filistinli çift, yıkımların arasında yeni bir hayata adım attı.

Filistinli gelin ve damadın yakınları, UNRWA'ya ait okulda mütevazı düğün töreni düzenledi. İbrahim ve Nermin çifti, yerel danslar ve müzikler eşliğinde dünyaevine girdi.

Saldırılar devam ederken evlilik kararı alan Filistinli çiftin geçici yeni yuvası, camları kumaş parçalarıyla kapatılmış otomobil oldu.

Filistinli gelin Nermin, AA muhabirine, 1 Haziran'da nişanlandıklarını ancak düğün yapamadan saldırıların başladığını ve çok uzadığını söyledi.

Nermin, süslü beyaz gelinlik giymeyi, akrabalarının ve arkadaşlarının katıldığı büyük bir düğün yapmayı hayal ettiğini belirterek, devam eden saldırılar nedeniyle planlarının değiştiğini anlattı.

Saldırılar sebebiyle buruk sevinç yaşadıklarını dile getiren Nermin, "Maalesef savaşın ortasında evlenmek zorunda kaldık. Düğünümüzü salonda yapmayı planlıyorduk ama nasip olmadı. Tüm zorluklara rağmen bu anı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistinli gelin, okulun çok kalabalık olduğunu ve konaklayacakları çadıra ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Ancak bunun maliyeti yüksek. Şu an geçici olarak konaklamak için elimizdeki tek seçenek otomobil." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 606 Filistinli öldürüldü, 69 bin 737 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 239'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 577 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 212 Hizbullah, 11 Emel, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, biri asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.