İsrail Saldırıları Cenin'de Elektrik Kesintisine Yol Açtı - Son Dakika
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İsrail Saldırıları Cenin'de Elektrik Kesintisine Yol Açtı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırıları sonucu Cenin kentinin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşandı. İsrail'in altyapıyı tahrip ederek elektrik şebekesine zarar vermesi nedeniyle Elektrik Dağıtım Şirketi de saldırıyı kınadı.

05.09.2024 22:46
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik devam eden saldırılarının Cenin kentinin bazı mahallelerinde elektrik kesintisine yol açtığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Cenin kentine düzenlediği saldırılarla altyapıyı tahrip ederek elektrik şebekesine zarar vermesi sonucu bazı mahalleler ile Cenin Mülteci Kampı'nda elektrik kesintisi yaşandı.

Batı Şeria'nın kuzey bölgesindeki Elektrik Dağıtım Şirketi, yazılı açıklama yaparak İsrail ordusunun şirketin Cenin'de bulunan binasına ve araçlarına yönelik saldırısını kınadı.

Açıklamada, "İşgal güçleri, bölgeye yönelik askeri operasyonun başlangıcından bu yana araçları tahrip ederek hizmet dışı bırakıyor." denildi.

İsrail, 28 Ağustos'ta Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına, "Yaz Kampları" adını verdiği, 2. İntifada'nın yaşandığı 2002'den bu yana düzenlediği en yoğun ve kapsamlı saldırılarını başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 28 Ağustos'tan bu yana Cenin'de 21, Tubas'ta 8, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 39 Filistinli öldü, 145 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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