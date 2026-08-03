İsrail Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Saldırıları Devam Ediyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de yeni ateşkes anlaşmasına rağmen son 24 saatte 19 Filistinli hayatını kaybetti.

????? İsrail ordusunun, açıklanan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 19 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Gazze'de yeni ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti, 35 Filistinli yaralandı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 1250 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 110 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 804 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 375'e, yaralı sayısının da 174 bin 220'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze'de enkaz altında ve yollarda hala çok sayıda kişinin bulunduğu, ancak sağlık ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığı ifade edildi.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Bu neyin düşmanlığı Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı Bu neyin düşmanlığı! Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı
Yunanistan’da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı
Masada ateşkes, sahada katliam Anlaşmaya rağmen İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölü sayısı 14’e yükseldi Masada ateşkes, sahada katliam! Anlaşmaya rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 14'e yükseldi
Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı

13:48
Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı
Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı
13:14
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’ndaki muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu
12:58
26 ilde yapılan son seçim anketi CHP, hiç bu rakamı görmemişti
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
12:47
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
12:37
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 14:14:37. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.