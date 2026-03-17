İsrail Saldırıları Lübnan'da Sivilleri Vuruyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Saldırıları Lübnan'da Sivilleri Vuruyor

17.03.2026 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Lübnan'daki İsrail saldırılarının 886 can aldığını, 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü Imran Riza, İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'da sivillerin çok büyük bir bedel ödediğini ve yerinden edilmelerin inanılmaz derecede hızlı şekilde arttığını belirtti.

Riza, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana saldırıların arttığını dile getiren Riza, insani yardım kuruluşlarının bu krize sınırlı kapasiteyle yanıt verdiğini söyledi.

Riza, Lübnan'da son 15 günde 2 bin 200'den fazla saldırı yaşandığı bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Lübnan Sağlık Bakanlığına göre saldırılar nedeniyle 886 kişi öldü, 2140'tan fazla kişi yaralandı. Ölenlerin en az 107'si çocuk. Siviller çok büyük bir bedel ödüyor ve yerinden edilme inanılmaz derecede hızlı bir şekilde artıyor. (Yerinden edilenler) Şu anda bu sayı bir milyonu aşıyor, bir milyon 49 bin kişi. Bunlar kendi kendine kayıt yaptıranlar ve toplam sayının aslında bundan daha fazla olmasını bekliyoruz."

İsrail tarafından bir dizi yerinden edilme emrinin verildiğini hatırlatan Riza, bunların sayısının her geçen gün arttığını ve yerinden edilen insanların üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

Son 15 günde sağlık hizmetlerine yönelik 28 saldırı

Riza, "Uluslararası insancıl hukuka saygı çağrısına devam ederken topluluklar arasında daha fazla gerilim yaşanmasından endişe duyuyoruz." dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) son 15 günde Lübnan'da sağlık hizmetlerine yönelik 28 saldırıyı kaydettiğini dile getiren Riza, bunlar neticesinde 33 sağlık çalışanının öldürüldüğünü ve 5 hastanenin kapatıldığını aktardı.

Riza, Lübnan'daki insani duruma müdahale için yeterli kaynaklarının olmadığına işaret ederek, BM'nin, Lübnan halkını desteklemek için 308 milyon dolar acil insani yardım çağrısı başlattığını ve bununla 3 ayda 1 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 886 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 141 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti
İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi
Trump: İran ile savaş yakında bitecek Trump: İran ile savaş yakında bitecek
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibine büyük şok Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibine büyük şok
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı’nın tabutunun başında dua etti Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti
Rusya’dan Orta Doğu için müzakere çağrısı Rusya'dan Orta Doğu için müzakere çağrısı

14:19
İlk görüşte anlamak biraz zaman alabilir Tartışma yaratan görüntü
İlk görüşte anlamak biraz zaman alabilir! Tartışma yaratan görüntü
14:19
Tepki çeken bir video daha İzleyenler Bakan Tekin’i etiketledi: Gereğini yapın
Tepki çeken bir video daha! İzleyenler Bakan Tekin'i etiketledi: Gereğini yapın
13:44
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
13:07
Karşıyaka Belediye Başkanı’na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
13:02
Mücteba Hamaney’den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
12:47
İran, İsrail’in “Öldürdük“ dediği Laricani’nin mesajını paylaştı
İran, İsrail'in "Öldürdük" dediği Laricani'nin mesajını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 14:26:23. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.