İsrail Saldırıları Lübnan'da Sivilleri Vuruyor

Birleşmiş Milletlerin (BM) Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü Imran Riza, İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'da sivillerin çok büyük bir bedel ödediğini ve yerinden edilmelerin inanılmaz derecede hızlı şekilde arttığını belirtti.

Riza, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana saldırıların arttığını dile getiren Riza, insani yardım kuruluşlarının bu krize sınırlı kapasiteyle yanıt verdiğini söyledi.

Riza, Lübnan'da son 15 günde 2 bin 200'den fazla saldırı yaşandığı bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Lübnan Sağlık Bakanlığına göre saldırılar nedeniyle 886 kişi öldü, 2140'tan fazla kişi yaralandı. Ölenlerin en az 107'si çocuk. Siviller çok büyük bir bedel ödüyor ve yerinden edilme inanılmaz derecede hızlı bir şekilde artıyor. (Yerinden edilenler) Şu anda bu sayı bir milyonu aşıyor, bir milyon 49 bin kişi. Bunlar kendi kendine kayıt yaptıranlar ve toplam sayının aslında bundan daha fazla olmasını bekliyoruz."

İsrail tarafından bir dizi yerinden edilme emrinin verildiğini hatırlatan Riza, bunların sayısının her geçen gün arttığını ve yerinden edilen insanların üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

Son 15 günde sağlık hizmetlerine yönelik 28 saldırı

Riza, "Uluslararası insancıl hukuka saygı çağrısına devam ederken topluluklar arasında daha fazla gerilim yaşanmasından endişe duyuyoruz." dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) son 15 günde Lübnan'da sağlık hizmetlerine yönelik 28 saldırıyı kaydettiğini dile getiren Riza, bunlar neticesinde 33 sağlık çalışanının öldürüldüğünü ve 5 hastanenin kapatıldığını aktardı.

Riza, Lübnan'daki insani duruma müdahale için yeterli kaynaklarının olmadığına işaret ederek, BM'nin, Lübnan halkını desteklemek için 308 milyon dolar acil insani yardım çağrısı başlattığını ve bununla 3 ayda 1 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

