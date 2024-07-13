İsrail Saldırıları Lübnan'ın Güneyinde Büyük Zarara Yol Açtı

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KAFR KİLA, 13 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Kafr Kila köyünde İsrail saldırısının neden olduğu duman, 12 Temmuz 2024.

Lübnan askeri kaynaklarına göre, İsrail'in Cuma günü Lübnan'ın güneyindeki çeşitli sınır bölgelerini hedef alan hava saldırıları ve topçu bombardımanında bir Hizbullah üyesi öldü, iki sivil de yaralandı.

Güney Konseyi Başkanı Haşim Haydar'a göre İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik bombardımanı, sınır gerginliğinin tırmandığı geçtiğimiz Ekim ayından bu yana 1,7 milyar ABD dolarının üzerinde zarara yol açtı.

Haydar, 3.000'den fazla binanın yıkıma uğradığını, 12.000 evin orta derecede hasar gördüğünü ve 20.000 evin de onarıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Bombalamalar ayrıca on su tesisini de tahrip ederek 100.000 bölge sakininin içme suyu sıkıntısı çekmesine yol açtı.

Ayrıca bölgedeki altı sağlık merkezi ve 72 okul kısmen ya da tamamen kapanmak zorunda kaldı. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)