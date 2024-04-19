İsrail saldırılarında 7 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun iki gündür saldırılarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kenti ile kentte bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'nda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 7'ye yükseldi.
Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail askerleri, Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda bir evde 5 Filistinliyi öldürdü.
Haberde, "24'üncü saatine giren işgal devleti İsrail'in Nur Şems kampındaki saldırılarında bir evde en az 5 Filistinli şehit oldu." ifadelerine yer verildi.
İsrail askerlerinin, ilk yardım ekipleri ile Filistinlilerin olayın yaşandığı eve ulaşmasını engellediğine dikkat çekilen haberde, İsrail askerlerinin hayatını kaybedenlerin cesetlerini alıkoymasından endişe duyulduğu vurgulandı.
Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 16 yaşındaki Kays Fethi Nasrullah adlı bir Filistinli çocuğun İsrail askerlerince öldürüldüğü, cenazesinin Tulkerim Devlet Hastanesi'ne nakledildiği ifade edildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde ise, Filistinli çocuk Nasrullah'ın Tulkerim kentindeki Şuveyke semtine uzanan yolda İsrail askerlerince başından gerçek mermi ile vurularak öldürüldüğü kaydedildi.
İsrail askerleri, iki gündür baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bu sabah da bir Filistinliyi öldürmüştü.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı sakinlerinden Selim Gannam evinin içinde İsrail keskin nişancısı tarafından vurulmuştu.
Öte yandan İsrail ordu radyosu, Nur Şems Mülteci Kampı'nda çıkan silahlı çatışmada İsrailli 2 askerin hafif şekilde yaralandığını aktarmıştı.
Fetih Hareketi'ne bağlı Aksa Şehitleri Tugayı ile Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de, Tulkerim kentinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na baskınlarını sürdüren İsrail ordusuyla çatışmaya devam ettiklerini duyurmuştu.
Tulkerim'deki baskın sürüyor
İsrail ordu radyosu, dün, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.
Görgü tanıkları, İsrail ordusunun bu sabah baskın alanını genişlettiğini aktarmıştı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 475 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 800'ü yaralandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 8 bin 310 Filistinli de gözaltına alındı.
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