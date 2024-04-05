İsrail Saldırıları Sonucu Yaralanan Çocuklar Hayata Tutunmaya Çalışıyor - Son Dakika
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İsrail Saldırıları Sonucu Yaralanan Çocuklar Hayata Tutunmaya Çalışıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar sonucu yaralanan ve ayaklarını kaybeden çocuklar, tedavileri sürerken hayatlarının normale döneceği günleri özlemle bekliyor. İsrail'in saldırıları nedeniyle hem fiziksel hem psikolojik olarak etkilenen çocuklar, zor koşullar altında korku ve kaygıyla yaşam mücadelesi veriyor. Ayağı kesilen Emir'in futbolcu olma hayali yok olurken, Sara ise ayağının kesilmesini zor bir duygu olarak tanımladı. Tedavileri süren çocuklar, normal hayatlarına dönmeyi ve sağlıklarına kavuşmayı dört gözle bekliyor.

05.04.2024 15:37  Güncelleme: 15:39
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde evlerini hedef alması sonucu yaralanan ve ayaklarını kaybeden kuzenler Sara ve Emir Merzuk, hayatlarının normale döneceği günlerin özlemiyle yaşıyor.

İsrail ordusunun baskın düzenleyerek 14 gün kuşatma altında tuttuğu Gazze'deki Şifa Hastanesinden çıkan çocukların kentin doğusundaki El-Ehli Baptist Hastanesindeki tedavileri sürüyor.

Gazze Şeridi'ne İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle yaralanan, hem fiziksel hem psikolojik olarak etkilenen çocuklar, içinde bulundukları zor koşullar nedeniyle korku ve kaygıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Ayağı kesilen Emir'in futbolcu olma hayali yok oldu

Emir'in futbolcu olma hayali, yaralanmasının ardından ayağının kesilmesiyle imkansız hale geldi.

Filistinli 11 yaşındaki çocuğun beklentisi, Filistin Milli Takımı'na katılmak, büyük bir takımda top koşturmak ve futbol dünyasında uluslararası düzeyde parlamaktı.

Çocuk yaşta ayaklarıyla birlikte hayallerini de kaybeden Emir, rüyalarında ayaklarının kendisine geri verildiğini ve hayatına önceden olduğu gibi normal bir şekilde devam ettiğini görüyor.

"Şiddetli bombardımanın ardından kendimizi enkaz altında bulduk"

Filistinli 12 yaşındaki çocuk Sara, ayağının kesilmesini "zor bir duygu" olarak tanımladı ve bir gün böyle bir durumla karşılaşacağını, bu kadar zor koşullar altında yaşayacağını hiç düşünmediğini ifade etti.

Tedavileri süren çocuklar, normal hayatlarına dönmeyi ve sağlıklarına kavuşmayı dört gözle bekliyor.

Evlerini hedef alan bombardımana ilişkin Sara, "Şiddetli bombardımanın ardından kendimizi enkaz altında bulduk. Ayaklarımın üzerinde durmaya çalıştım ama yapamadım. Binanın merdivenlerine ulaşana kadar ışık bulmak için sürüklenmek zorunda kaldım." dedi.

Sara, ayağının olmadığını görünce avazı çıktığı kadar bağırdığını ve bu şekilde babasının sesini duyarak onu kurtardığını ifade etti.

Ayağını kaybetmesinin Allah'ın takdiri olduğunu dile getiren Sara, kendisinin bu duruma isyan etmediğini belirtti.

Filistinli çocuk Emir de gözyaşları içinde korku dolu geceyi, "İçinde bulunduğumuz 3 katlı evimiz bombalandığında biz uyuyorduk." sözleriyle anlattı.

Emir, "Bacağımın şeklinin bozulduğunu gördüm, hemen beni hastaneye götürdüler ve ayağım kesildi. Umarım normal hayatıma dönerim, ayağıma da kavuşurum." diye konuştu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 37 Filistinli öldürüldü, 75 bin 668 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları Sonucu Yaralanan Çocuklar Hayata Tutunmaya Çalışıyor - Son Dakika

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