İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli Ayet Ferine, ilkel tekerlekli sandalyesiyle göç etmek zorunda kaldı

İsrail ordusunun saldırılarında yaralanan Filistinli Ayet Ferine (18), ilkel tekerlekli sandalyesinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneydeki Han Yunus kentine göç etmek zorunda kaldı.
Ferine, bu zorunlu göç hikayesini ve evinin bombalanması sonucu 5 kardeşini kaybettiği acı dolu anları, AA muhabirine anlattı.
Yerinden edildikten sonraki göç yolunun tehlike ve zorluklarla dolu olduğunu belirten Ferine, İsrail saldırısında yaralanan ayaklarının yeniden iyileşmesini ve tekrar yurduna geri dönerek orada yaşamayı temenni ediyor.
Zorluk ve acı dolu bir yolculuk
Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Han Yunus'a yapılan yerinden edilme yolculuğunu, özellikle İsrail'in Gazze'nin kuzey ve güneyini birbirine bağlayan Selahaddin Caddesi'nde oluşturduğu kontrol noktasından geçtiği için "zorluk ve acı dolu bir yolculuk" olarak tanımlayan Ferine, "İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yaptığı kara saldırısının ardından (İsrail'in) El-Halebe (kapısı) üzerinden Han Yunus'a yerimizden edildik ve tabii ki İsrail ordusundan korkuyorduk. Zorlukla bir tekerlekli sandalye temin edebildik ve onun üzerinde yolculuk yapabilmem için üstüne ahşap plaka yerleştirdik."dedi.
El-Mevasi bölgesine geldiklerinde teyzesiyle birlikte küçük bir çadıra yerleştiklerini ve çadırın içinde 16 kişi olduklarını aktaran Ferine, yorucu bir yolculuğun ardından Mevasi'de sadece kendilerinin kalabileceği müstakil bir çadır edinmek için çok uğraştıklarını ancak çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.
Çadırlar çok kalabalık
Ferine, çadırda insan sayısının fazla olması ve diğer kişilerin hareketi esnasında, ayaklarının zarar görmesi nedeniyle yaşadığı sıkıntıları ve hareket etmekte zorluk çektiğini belirtti.
Yaşama tutunmaya çalıştığı çadırın darlığına dikkati çeken Ferine, "Çadır dar ve içi çok kalabalık. Bu da ayaklarımı başkalarının istemeden zarar görmesine açık hale getiriyor. Soğuk havalarda ağrılar artıyor ve kırılan kemikleri sabitleyen platin çubuklar yüzünden kıyafet giyemiyorum." diye konuştu.
Ferine, kışın soğuk havası ve pek fazla kıyafet giyememesi nedeniyle ısınmak ve acısını azaltmak için battaniyeye sarılmaya çalışırken bile birçok zorlukla karşılaşıyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü vahşet nedeniyle yerlerinden olan Filistinliler, kış havası ve zorlu hava koşullarıyla mücadele için ihtiyaç duydukları battaniye, kalın kıyafet ve ısınma yöntemleri sıkıntısı çekiyor ve bu da insani durumun zorluğunu ve karmaşıklığını artırıyor.
Doktorla görüşmesinin ardından AA muhabiri ile sohbetine devam eden Ferine, "Bugün muayene ve ayak röntgeni çektirdim, doktorlar sağ ayağımın durumunun iyi olduğunu, iyileşme olduğunu söylediler ancak diğer ayağının durumu hala biraz kötü, çünkü kemikler parçalanmış durumda." bilgisini paylaştı.
Ferine, ailesinin, ayağını yüksekte tutmaya yardımcı olmak için ahşap bir tahta takarak sandalyeyi ilkel bir şekilde ayarladığını anlattı.
Engeline uygun tekerlekli sandalye talebi
Engelli genç kız, sağlık durumuna uygun bir tekerlekli sandalye almayı, ayaklarının zarar görmemesi için el-Mevasi bölgesinde bulunduğu çadırdan daha iyi ve insani bir barınak bulmayı umuyor.
Filistinli Ferine, evini ve kardeşlerini kaybettikten sonra hayatın eski haline dönmeyeceğinin bilincinde olmasına rağmen saldırıların bir an önce bitmesini ve Gazze'nin kuzeyindeki evine dönmeyi temenni ediyor.
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