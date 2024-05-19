İsrail Saldırıları Sonucunda Gazze\'deki Hastaneler Hizmet Dışı Kaldı

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İsrail ordusunun bir süredir çevresine yoğun saldırılar düzenlediği, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, "Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi, İsrail ordusunun tehditleri ve hastane çevresini bombalaması neticesinde hizmet dışı kaldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun Cibaliya'nın Tel ez-Zater bölgesindeki El-Avde Hastanesi'ne de topçu mermileriyle saldırı düzenlediği kaydedildi.

İsrail'in yoğun saldırılarına hedef olan Cibaliya'da şu ana kadar yüzlerce kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ancak enkaz altında hala çok sayıda cesedin bulunduğu belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının, dün Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda 10'u kadın, 10'u çocuk 28 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, yoğun hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak 11 Mayıs'ta, yüzbinlerce kişinin yaşadığı ve Gazze'nin kuzey bölgelerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresindeki bazı bölgelere kara saldırıları başlatmıştı.