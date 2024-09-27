İsrail Saldırılarında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneyine düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk, 10 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısına top atışlarıyla düzenlenen saldırıda 4 Filistinlinin öldüğü, bazılarının ise yaralandığı kaydedildi.

Güneydeki Han Yunus kentinin doğusundaki El-Fuhari kasabasında Avad ailesinin evinin top atışıyla vurulduğu saldırıda ise 2 çocuğun öldüğü aktarıldı.

Refah kentinin kuzeydoğusunda bir grup Filistinliyi hedef alan saldırıda ise 1 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

Refah'ın batısında bir çadırı hedef alan saldırıda da 3 Filistinli hayatını kaybetti.