İsrail Saldırılarında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.

Sağlık alanındaki kaynaklardan ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'nde Filistinlileri hedef alan saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Beni Suheyla bölgesinde İsrail ordusunun sivilleri hedef alan saldırısında 1 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze kentindeki Rimal Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusunun ateş açması sonucu insani yardım bekleyen bir Filistinli hayatını kaybetti.

Enkaz altından 12 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde enkaz altında kalan 12 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölgede yapılan kurtarma çalışmalarının Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) koordinasyonunda yapıldığı aktarıldı.

İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nin çeşitli bölgelerini hedef alan şiddetli saldırılar düzenledi.

Ayrıca İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de evleri ve binaları havaya uçurmayı sürdürdü.