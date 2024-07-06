İsrail Saldırılarında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyi ile orta kesimine düzenlediği saldırılarda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu kuzeydeki Gazze kenti ile orta kesimdeki El-Meğazi ve Nusayrat mülteci kamplarını hedef aldı.

Meğazi ile Nusayrat'ta bir ev ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir depoya düzenlenen saldırıda 9, Gazze kentinde bir eve düzenlenen saldırıda ise 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.