İsrail Saldırılarında 12 Ölü - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 12 Ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

30.09.2024 13:46
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İsrail'in geceden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 12 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

AA muhabirinin sağlık yetkilileri ve yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu, geceden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin El-Bereke bölgesinde "El-Adini" ailesinin evini bombalaması sonucu anne, baba ve iki çocuktan oluşan 4 kişilik aileden kurtulan olmadı, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısında İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) sivil bir araca düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında yerinden edilen sivillerin sığındığı El-Mevasi bölgesine düzenlenen İsrail bombardımanında ise 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçağının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da "Ebu Cafer" isimli okula düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kent merkezindeki Gazze Belediye Parkı civarında bir grup Filistinlinin hedef alınması sonucu 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Topçu bombardımanı

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva, Es-Sabra ve Ez-Zeytun mahallelerine şiddetli topçu bombardımanını yoğunlaştırırken, Üniversite Koleji ve 8. Cadde civarında askeri araçlardan ağır makineli tüfeklerle ateşi açıldı.

Orduya ait araçlar, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyine, yoğun silah sesleri eşliğinde top mermileri atarken, İsrail topçusu da Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında askeri araçlardan gelen yoğun silah sesleri eşliğinde El-Megazi Mülteci Kampı'nın doğusuna aydınlatma bombaları attı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise İsrail hücumbotları Han Yunus sahillerine top mermisi atarken, Refah'ın batısındaki İzbet el-Bahr'a da ateş açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 12 Ölü - Son Dakika

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