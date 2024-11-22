İsrail Saldırılarında 17 Filistinli Daha Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 17 Filistinli daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da yer alan Kemal Advan Hastanesinin önünde tankerden içme suyu almaya çalışan bir grup Filistinliyi hedef aldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun ayrıca savaş uçakları ve İHA'larla Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 16 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ölü ve yaralılar Gazze'nin orta kesiminde yer alan Mamadani Hastanesi ile Kemal Advan Hastanesine getirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 56 Filistinli öldü, 104 bin 268 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.