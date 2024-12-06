İsrail Saldırılarında 18 Filistinli Canını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 18 Filistinli Canını Kaybetti

İsrail, Gazze'de Kemal Advan Hastanesi çevresinde düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinliyi öldürdü.

06.12.2024 13:17
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi çevresinde düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Şaban", "Avad", "Eşkar" ve "Yasin" ailelerinin evlerini hedef aldı.

Sivillere ait evlerin hedef alındığı saldırılarda 18 Filistinli yaşamını yitirdi. Hala enkaz altında bulunanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesi'ne birkaç saat süren baskın düzenledikten sonra çekilip hastanenin çevresini yoğun bombardımana tutmuştu.

İsrail ordusu ayrıca Kemal Advan Hastanesindeki hasta ve sağlık personelini zorla dışarı çıkarmış, baskında çok sayıda hasta ve sağlık çalışanını alıkoymuştu.

İsrail askeri araçları baskından önce hastanenin çevresinde konuşlanarak, hastaneyi dört bir taraftan kuşatma altına almıştı.

Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun ekim ayının başından bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde oksijen istasyonunun tamamen durduğunu, hasta ve yaralıların hayatının tehdit altında olduğunu duyurmuştu.

Kaynaklar, İsrail dronlarının, hastane çevresine yoğun ateş açtığını, saldırılar nedeniyle istasyonun onarımının mümkün olmadığını ifade etmişti.

İsrail ordusunun 3 Aralık'ta "Quadcopter" tipi dronlarla hastanenin avlusunu bombalaması sonucu sağlık personelinden 3 kişi yaralanmıştı.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, saldırı üzerine yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in gün içerisinde hastaneyi 5 kez bombaladığını belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana hastaneleri bombalaması, sağlık ekipleri ve ambulansları hedef almasının yanı sıra uygulanan sıkı kuşatma, sınır kapılarının kapatılması, gerekli sağlık malzemelerinin olmaması ve hastaların tedavi için bölgeden çıkışlarının engellenmesi sonucu Gazze Şeridi'ndeki sağlık şartlarının felaket seviyeye ulaştığı kaydediliyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 580 Filistinli öldü, 105 bin 739 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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