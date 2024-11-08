İsrail Saldırılarında 2 Ölü - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 2 Ölü

İsrail ordusu Nebatiye'deki bir binaya saldırı düzenleyerek 2 kişiyi öldürdü.

08.11.2024 13:46
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir binaya düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Nebatiye'nin Kefr Tibnit kasabasında ana caddede yer alan bir binaya saldırı düzenledi.

Dükkan ve konutların bulunduğu bina tamamen yıkılırken, 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun dün gece Nebatiye'nin Zibdin kasabasında bir okulun yakınına düzenlediği saldırıda 3 kişi, sabah saatlerinde Tayr Harfa kasabasına düzenlediği saldırıda da 1 sağlık görevlisi yaşamını yitirmişti.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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