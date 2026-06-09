İsrail Saldırılarında 20 Bin Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 20 Bin Öğrenci Hayatını Kaybetti

09.06.2026 16:14
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Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 20.814 Filistinli öğrencinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarında 20 bin 814 Filistinli öğrencinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinlilerin eğitim hakkını da hedef alan söz konusu saldırılarında Gazze ve Batı Şeria'da 20 bin 647 öğrenci ile 1054 eğitim personelinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'de İsrail saldırılarında 179'dan fazla devlet okulunun yıkıldığı, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait 105'ten fazla okulun bombalanarak tahrip edildiği, 63'ten fazla üniversite binasının da yerle bir olduğu kaydedildi.

İsrail saldırılarında Gazze'de, 1379'u üniversite öğrencisi olmak üzere 20 bin 480 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 17'si üniversite öğrencisi olmak üzere 31 bin 436 öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de İsrail'in şiddetli saldırılarında 1048 eğitim personelinin hayatını kaybettiği, 4 bin 784 eğitim çalışanının ise yaralandığı kaydedildi.

Batı Şeria'da 167 Filistinli öğrenci öldürüldü

Bakanlık açıklamasında, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına ilişkin de bilgi verildi.

Batı Şeria'da 9 üniversite ve yüksekokulun birçok kez baskın ve tahrip edici saldırılara maruz kaldığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de öğrencilere yönelik saldırılar düzenlediği ifade edildi.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Batı Şeria'da 128 lise ve 39 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği, 861 lise öğrencisi ile 278'den fazla üniversite öğrencisinin yaralandığı kaydedildi.

Ayrıca İsrail askerlerinin 421 lise öğrencisi ve 487'den fazla üniversite öğrencisini gözaltına aldığı bildirildi.

Batı Şeria'da İsrail'in ihlalleri sonucu 6 eğitim personelinin yaşamını yitirdiği, 25'inin yaralandığı ve 117'sinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 20 Bin Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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