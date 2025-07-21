İsrail Saldırılarında 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.

Sağlık alanındaki kaynaklardan ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan el-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırı bombaladı.

İsrail saldırısında 4 kişilik bir aile tamamen yok oldu, toplamda 5 kişi hayatını kaybetti.

Mevasi bölgesinde bir diğer çadırın daha İsrail ordusunca hedef alınması sonucu biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin güney doğu bölgelerini hedef alan yoğun saldırılarında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail ordusunun dün Deyr el-Belah'ın geniş bir bölgesi için "sürgün emri" çıkarmasının ardından bölgedeki Filistinliler gece boyunca güvenli yer arayışıyla diğer bölgelere yöneldi.

İsrail ordusunun Gazze kentinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Cibaliya bölgesinde düzenlediği 2 saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki Nasr Caddesinde bir evi hedef alması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin Rimal Mahallesinde bulunan belediye parkı yakınında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bölgede bir anaokulunu bombalaması sonucu bir çocuk yaralandı.