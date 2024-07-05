İsrail Saldırılarında 29 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 29 Filistinli yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu karadan ve havadan Filistinlilerin sığındığı bölgeleri hedef aldı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'ni hedef alması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ordunun Eş-Şati Mülteci Kampı ve Rimal Mahallesi ve Derac Mahallesi'nde 3 okulu hedef alması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralanan oldu.

İsrail'in Gazze'nin doğusunda bir evi alması sonucu 4 kişi ölürken 13 kişi yaralandı, Yafa Caddesi'nde de "Rifi" ailesine ait bir evi alması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Derac Mahallesi'nde "Berdevil" ailesinin evini hedef alması sonucu da bir çocuk ve bir kadın öldü.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda "Hadar" ailesinin evinin hedef alınması sonucu en az 6 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Şucaiyye Mahallesi'ndeki saldırıları da sürüyor. Mahallede Filistinli direnişçiler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

İsrail birlikleri bazı bölgelerde ilerledi

Gazze Şeridi'nin güneyinde, İsrail askeri araçları Ebu Halave, Ebu el-Hasin bölgelerine ve Refah şehrinin doğusundaki En-Nasr beldesinin eteklerine nüfuz etti.

İsrail ordusuna ait buldozerlerin Refah'ın doğusundaki "Eş-Şuka" bölgesinden batıya doğru ilerlediği, Salahaddin Caddesi'ni geçerek "Gassan Kanafani" okuluna ve Ebu el-Hasin bölgesine ulaştı. Söz konusu bölgelerde zaman zaman silah ve roket sesleri duyuldu.

Refah kent merkezindeki bölgelerin ise top atışlarına ve İsrail ordusu ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmalara tanık olduğu kaydedildi. İsrail topçu birlikleri, Han Yunus kentini özellikle Fahhari beldesini bombaladı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Süheyla beldesinde Rıdvan ailesinin yaşadığı bir evi hedef aldı, saldırıda 2 Filistinli öldü, 1 kadın yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin doğusundaki İslam Üniversitesi'nin doğusuna üç füze fırlattı.

İsrail savaş uçaklarının, Nuseyrat Mülteci Kampında Serrac ailesinin evini hedef alması sonucu 4 kişi öldü. Bureyc Mülteci Kampı'na da iki saldırı düzenlendi.

İsrail, Şucaiyye, Refah ve Gazze'nin orta kesimlerindeki karadan saldırılarına devam ediyor

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ve Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde kara saldırılarını sürdürdükleri belirtildi.

İsrail ordu birliklerinin Şucaiyye bölgesinde saldırılara başlamalarından bu yana "yaklaşık 100 silahlı kişiyi" öldürdükleri ileri sürülen açıklamada, saldırılarda 100'den fazla altyapının yok edildiği aktarıldı.

Refah'ta ordu birliklerinin, onlarca Filistinliyi öldürdüğü ve bölgedeki çok sayıda bubi tuzaklı binayı yıktığı belirtilen açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki "99 silahlı kişinin" öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saat içinde İsrail savaş uçaklarının yaklaşık 50 hedefe saldırı düzenlediği kaydedildi.

Öte yandan AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri şiddetli bombardımanın ortasında Şucaiyye Mahallesi'ndeki kara saldırıları 8'inci gününde devam ediyor.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun son saatlerde Refah kentinin kuzey ve batı bölgelerine top atışlarını yoğunlaştırdığını bildirdi.

Filistin direniş güçleriyle, İsrail ordusu arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor ve Tel es-Sultan, Eş-Şabura mahalleleri ve Yabna Mülteci Kampındaki binalar ve yerleşim yerlerinin bombalanıyor.