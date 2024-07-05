İsrail Saldırılarında 29 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Saldırılarında 29 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırılarında 29 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda Gazze Şeridi'nde 29 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda çeşitli bölgelerdeki evler, okullar ve mülteci kampları hedef alındı. İsrail ordusu, karadan ve havadan gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda kişiyi yaraladı. Saldırılar sonucu çatışmalar yaşanırken, İsrail birlikleri bazı bölgelere ilerledi. İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, bombardımanın ortasında saldırıları sürdürüyor.

05.07.2024 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 29 Filistinli yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu karadan ve havadan Filistinlilerin sığındığı bölgeleri hedef aldı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'ni hedef alması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ordunun Eş-Şati Mülteci Kampı ve Rimal Mahallesi ve Derac Mahallesi'nde 3 okulu hedef alması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralanan oldu.

İsrail'in Gazze'nin doğusunda bir evi alması sonucu 4 kişi ölürken 13 kişi yaralandı, Yafa Caddesi'nde de "Rifi" ailesine ait bir evi alması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Derac Mahallesi'nde "Berdevil" ailesinin evini hedef alması sonucu da bir çocuk ve bir kadın öldü.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda "Hadar" ailesinin evinin hedef alınması sonucu en az 6 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Şucaiyye Mahallesi'ndeki saldırıları da sürüyor. Mahallede Filistinli direnişçiler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

İsrail birlikleri bazı bölgelerde ilerledi

Gazze Şeridi'nin güneyinde, İsrail askeri araçları Ebu Halave, Ebu el-Hasin bölgelerine ve Refah şehrinin doğusundaki En-Nasr beldesinin eteklerine nüfuz etti.

İsrail ordusuna ait buldozerlerin Refah'ın doğusundaki "Eş-Şuka" bölgesinden batıya doğru ilerlediği, Salahaddin Caddesi'ni geçerek "Gassan Kanafani" okuluna ve Ebu el-Hasin bölgesine ulaştı. Söz konusu bölgelerde zaman zaman silah ve roket sesleri duyuldu.

Refah kent merkezindeki bölgelerin ise top atışlarına ve İsrail ordusu ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmalara tanık olduğu kaydedildi. İsrail topçu birlikleri, Han Yunus kentini özellikle Fahhari beldesini bombaladı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Süheyla beldesinde Rıdvan ailesinin yaşadığı bir evi hedef aldı, saldırıda 2 Filistinli öldü, 1 kadın yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin doğusundaki İslam Üniversitesi'nin doğusuna üç füze fırlattı.

İsrail savaş uçaklarının, Nuseyrat Mülteci Kampında Serrac ailesinin evini hedef alması sonucu 4 kişi öldü. Bureyc Mülteci Kampı'na da iki saldırı düzenlendi.

İsrail, Şucaiyye, Refah ve Gazze'nin orta kesimlerindeki karadan saldırılarına devam ediyor

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ve Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde kara saldırılarını sürdürdükleri belirtildi.

İsrail ordu birliklerinin Şucaiyye bölgesinde saldırılara başlamalarından bu yana "yaklaşık 100 silahlı kişiyi" öldürdükleri ileri sürülen açıklamada, saldırılarda 100'den fazla altyapının yok edildiği aktarıldı.

Refah'ta ordu birliklerinin, onlarca Filistinliyi öldürdüğü ve bölgedeki çok sayıda bubi tuzaklı binayı yıktığı belirtilen açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki "99 silahlı kişinin" öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saat içinde İsrail savaş uçaklarının yaklaşık 50 hedefe saldırı düzenlediği kaydedildi.

Öte yandan AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri şiddetli bombardımanın ortasında Şucaiyye Mahallesi'ndeki kara saldırıları 8'inci gününde devam ediyor.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun son saatlerde Refah kentinin kuzey ve batı bölgelerine top atışlarını yoğunlaştırdığını bildirdi.

Filistin direniş güçleriyle, İsrail ordusu arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor ve Tel es-Sultan, Eş-Şabura mahalleleri ve Yabna Mülteci Kampındaki binalar ve yerleşim yerlerinin bombalanıyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 29 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
14:21 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi TFF itiraz için CAS’a gidiyor UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS'a gidiyor
12:21 Kırgızistan’da darbe girişimi İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı
14:01 Bellingham’a verdikleri ceza şaka gibi UEFA’nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare Bellingham'a verdikleri ceza şaka gibi! UEFA'nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare
13:56 Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı
13:04 İstanbul sular altında Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
12:32 Kayseri’deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı Kayseri'deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı
12:19 Tasarruf tedbirlerine rağmen 24 milyon liralık tuvalet tadilatı Bakanlık ses getiren iddiayı doğruladı Tasarruf tedbirlerine rağmen 24 milyon liralık tuvalet tadilatı! Bakanlık ses getiren iddiayı doğruladı
12:15 Bu ne çekememezlik Hollandalılar milli futbolcumuzu ’’Hain’’ ilan etti Bu ne çekememezlik! Hollandalılar milli futbolcumuzu ''Hain'' ilan etti
12:02 Rasim Ozan’ın Nagehan Alçı’ya attığı mesajlar ifşa oldu: Seninle ROK’un karısı diye fantezi yapıyorlar Rasim Ozan'ın Nagehan Alçı'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyorlar
11:57 Dünya Güzellerim’in ilk bölümümde olay çıktı Bülent Ersoy, Banu Alkan’a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun Dünya Güzellerim'in ilk bölümümde olay çıktı! Bülent Ersoy, Banu Alkan'a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 15:25:46. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Saldırılarında 29 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement